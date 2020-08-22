تفاصيل الرشوة الجنسية التي تسببت في عزل عميد تربية بنها (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، علي الحكم بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها لارتكابه رشوة جنسية مقابل تسريب أسئلة الامتحان، قائلًا: "لا يوجد أحد فوق القانون أو المسائلة، ومنهج الجامعة يقتضي العدالة العمياء، ولذلك الجامعة ليس لديها أي شيء لكي تخفيه".

وتابع "الجيزاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن حكم المحكمة الخاص بعزل عميد كلية التربية السابقة هو عنون الحقيقة، لافتَا إلى أن هذه الواقعة ترجع إلى عام 2018 عندما اكتشفت واقعة نفوذ والقيام بأعمال منافية للأعراف والآداب الجامعية، مما أدى لتحويل العميد السابق للتحقيق مع أحد الأساتذة بكلية الحقوق، وتم إحالة العميد السابق لمجلس التأديب، بعد التأكد من الأدلة وثبوت الواقعة الذي قرر عزله من الوظيفة.

ولفت إلى العميد السابق قام بالطعن على حكم مجلس التأديب، والمحكمة أكدت اليوم على قرار عزله مع احتفاظه بالمعاش. 

وقال مصدر مسؤول بجامعة بنها، إن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قرر مجازاة الدكتور "إ.م.م.ف" عميد كلية التربية السابق بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش منذ أكثر من عام بناء على ما ورد خلال التحقيقات بالجامعة بالواقعة التى ترجع إلى يناير عام 2018.

وأشار المصدر إلى أن المشكو في حقه قام بالطعن على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحكمة الإدارية العليا عقب قرار مجلس التأديب بالجامعة ولكن المحكمة رفضت عودته إلى عمله مرة أخرى وأيدت المحكمة في حكمها قرار مجلس التأديب بالعزل من الوظيفة والاحتفاظ بالمعاش.

وأشاد المصدر، بالجهود التي تبذلها القيادات الجامعية والعاملين في مختلف مواقعهم للارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على سمعة الجامعة داخليًا وخارجيًا.

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