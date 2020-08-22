عميد التربية الرياضية يفجر مفاجأة حول واقعة طالب كفر الشيخ

عقب الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، على رفض التحاق طالب بسبب شكله، قائلًا: الموضوع باختصار أن الطالب تقدم لاختبارات القبول لكلية التربية، ولم يُوفق، وهذا يرجع إلى عدم استكمال أحد معايير التي تتمثل في الطول والوزن والقوام الشخصي والطبي الرياضي.





وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الطالب لم يجتاز معايير لجنة القوام، بسبب مشكلة لديه في الفك، وهذا سيؤثر عليه بشكل واضح إذا تم قبوله في كلية التربية، معقبًا: " الطالب أحمد لديه الشفة الأرنبية التي تؤدي إلى كسر في الفك، وتؤثر على الأنف وعملية التنفس"





وحازت قصة الطالب «أ.ع.» المتقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بكفرالشيخ، وأحد أبناء المحافظة، على تعاطف الكثيرين، بعد أن عبر عن تنمر المجتمع به لوجود عيب خلقي بشفته.





وكتب الطالب على صفحته الشخصية بفيسبوك «بوست»، بعنوان (أنا قبيح)، حكي فيه عما حدث له أثناء التقديم لكلية التربية الرياضية، ورفضه بسبب شكله.





ومما جاء في البوست: «قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا.. وبعد كدا رحت لدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند.. وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة.. وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي.. بعدها ندهلي قالي اسمك أي قولتله كذا كذا يادكتور.. قالي أي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم.. فقال لي طب ارجع تاني».





وتابع: «بعد شويه قالي تعالى.. فروحت قالي روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش.. قولتله الكليه كلها حركة وجري وسباحة.. وأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل أصلا مينفعش.. يلا اتفضل روح البس وروح».





واختتم البوست قائلا: «اللي موتني أن أنا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكلية على كلام اللي كان فوق في الكشف الطبي.. يعني أنا قبيح.. أنا وأنا طفل ياما خدت تريقة واتعنصرت عنصره هدت أمالي وطموحاتي في حاجةه انا مليش ذنب فيها.. والله مش أنا اللي خلقتني عشان أكون وحش في نظركم».



