غلق مقاهى مخالفة وضبط شيشة في حملات مبكرة بإحياء مدينة سفاجا (صور)



أوضحت "رئيس المدينة" أنه حرصا علي صحه وسلامه المواطنين وفي ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره تم تنظم حملة على عدد من المقاهي في شارع الجمهورية بمدينة سفاجا



وأشارت "المغربي" إلي أنه إغلاق 2 من المقاهي المخالفة تقدم شيش لروادها وتم تحرير محضر وتشميع القهوة وتحرير محضر مخالفة من شركة الكهرباء والدفاع المدنى وقسم الشرطة، حيث توجهت الحملة الى المقاهي والكافيهات والمطاعم بشارع الجمهورية وذلك التأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها، وتم التحفظ على شيش وغلق المقهى الغير ملتزمة بالإجراءات.



شددت "رئيس المدينة" بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة مكبرة علي المقاهي والمحال بعد إعادة التشغيل،حيث تم غلق 2 مقاهي مخالفة مع التزام عدد كبير من المقاهي بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.