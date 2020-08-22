بعد التحذيرات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





- نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، على مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.





وقالت الهيئة، إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.





وليلا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.





وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع ظهور شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة مثيرة علي للأتربة على والسواحل الشمالية جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على غرب البحر المتوسط، وخليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق الجنوبية.





وتوقعت الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة إلى 80%، ما يرفع من درجه حرارة الجو بوجه عام.





وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج، وذلك حرصا على سلامتهم.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:





درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33