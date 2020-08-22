إرشادات عامة من "الزراعة" قبل فتح الحدائق.. اعرفها

تستعد الحدائق العامة لفتح أبوابها أمام الجمهور، بعد فترة من الغلق، ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، والسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي التي لها أسوار، ويكون دخولها بتذاكر، حيث إنه من المقرر أن يتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





من جانبه، أعلن أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المقرر فتح الحدائق التابعة للوزارة، بدءا من يوم الإثنين المقبل، أمام الجمهور.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة، وهى: حديقة الحيوان، وحديقة الأسماك، وحديقة الأورمان، سيتم فتحها أمام المترددين عليها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، التى من شأنها أن تقى الزائرين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تطبيق كل الاشتراطات التي سبق أن وضعها مجلس الوزراء.





وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" أبرز الإرشادات العامة التى أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قبل فتح الحدائق التابعة لها أمام الجمهور، والتى يجب على المترددين الالتزام بها:





يتم فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة، وهى: حديقة الحيوان، وحديقة الأسماك، وحديقة الأورمان، أمام الجمهور، بدءا من يوم الإثنين المقبل.





فتح الحدائق يأتى فى ظل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لتجنيب الزائرين والعاملين خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





يتم مراعاة جميع الاشتراطات الخاصة بفتح الحدائق العامة، التي سبق أن وضعها مجلس الوزراء.





السماح بدخول أعداد محددة من الجمهور على مدار اليوم، بحيث يتم السماح للحدائق باستيعاب 25% من طاقتها الاستيعابية، تجنبا للتكدس.





من المقرر وضع بوابات التعقيم الذاتى على مداخل الحدائق لتعقيم المترددين حفاظا على صحتهم.





ارتداء الكمامة داخل الحدائق إجبارى، ولن يتم السماح للمترددين على الحدائق بالدخول من دونها.





توجيه الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، والحفاظ على مسافة كافية وآمنة بين بعضهم البعض.





الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دورى فى جميع الأنحاء، مع تعقيم الحدائق بصفة دورية من قبل العاملين بها.





وضع الإرشادات التوعوية بجميع أنحاء الحدائق.





توفير سلال مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.



