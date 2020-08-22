3 أزمات في الأهلي ترجح كفة الزمالك بقمة السبت

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:15 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مواجهة الزمالك المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم السبت الموافق 22/8، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.

أزمات الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز الأزمات التي تضرب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك الحاسمة مساء السبت المقبل، وإليكم التفاصيل:-


-الخط الخلفى 

يعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من غيابات مؤثرة بالخط الخلفي، قبل مواجهة الزمالك، حيث يغيب المدافع محمود متولي، بعد إصابته بالرباط الصليبي، أثناء مباراة أسوان بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.

وفي نفس السياق، يفتقد خلاله الثنائى ياسر إبراهيم، ورامى ربيعة حساسية المباريات، حيث يعتبر الأول عائد من إصابة، والثانى لم يشارك بالمواجهات الأخيرة.

-مركز الجناح

يعاني فايلر، من آثار صدمة رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي أعلن رغبته في التعاقد مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه، هناك حالة من الغموض داخل النادي الأهلي، بشأن موقف أحمد الشيخ رغم محاولاته للحاق بلقاء الزمالك، ونفس الأمر لم يحسم الأهلى موقف جيرالدو الذى تعرض للإصابة فى لقاء أسوان.

-مركز رأس الحربة

يعاني فايلر من عقم تهديفي، واضح بعد تذبذب مستوى الثنائى مروان محسن والنيجيرى جونيور أجايى، في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يقدم أجايى المستوى المنتظر منه فى لقاء أسوان، كما لم يظهر مروان بالشكل الفنى المقنع فى مباراتى إنبى ثم الإنتاج الحربى.

الوافد الجديد السنغالى أليو بادجى والبرغم من هدفه الرائع فى أسوان، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، الذي يؤهله لأن يصبح المهاجم الأساسي للقلعة الحمراء.

هل يستغل الزمالك ثغرات الأهلي ويفقده دوري اللاهزيمة ؟

أزمات الأهلي في خط الدفاع والهجوم كلها عوامل تتيح للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فرصة استغلالها لحسم نقاط المباراة الثلاث، لاسيما وأن الفارس الأبيض، يمتلك خط دفاع حديدي بقيادة الونش ومحمود علاء، وخط هجومي شرس يتزعمه مصطفى محمد والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بالإضافة إلى النفاسه البشرية أحمد السيد زيزو، فهل يحسم أبناء ميت عقبة قمة السبت، أم يحافظ الأهلي على حظوظه في الفوز بدوري اللاهزيمة ؟



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