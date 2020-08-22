سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-8-2020 في البنوك

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 22-8-2020، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعره في البنك الأهلى المصرى لـ 18.93 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع مقابل 18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى لـ 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع مقابل 18.82جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 18.86 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.92 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع

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