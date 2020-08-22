أسعار النفط تتراجع 1% في ختام تعاملات الأسبوع

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
 فقدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، إذ يصطدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.

وأظهر مسح أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تضاءل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل. وفي المقابل، جاءت بيانات مسحية للإسكان والصناعات التحويلية بالولايات المتحدة أفضل من المتوقع.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولارا للبرميل بانخفاض 55 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة. وحجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولارا للبرميل بنزول 86 سنتا أو 1.1 بالمئة.

وفقد برنت حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، في حين شهر غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو واحد بالمئة.

انخفضت واردات الهند من النفط الخام في يوليو تموز لأدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2010، بينما أفادت وزارة النقل الأمريكية بأن المسافات التي قطعها قائدو السيارات في الولايات المتحدة في يونيو حزيران قلت بنسبة 13 بالمئة.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إنها قد تستأنف صادرات النفط بعد أن أعلنت حكومة البلاد المعترف بها دوليا في طرابلس عن وقف لإطلاق النار، مما وضع مزيدا من الضغوط على أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كبيتال بنيويورك ”السوق في وضع لا يسمح لها باستيعاب أي كميات إضافية...رغم سعادتي لهم لإبرامهم اتفاق سلام، فإنه أمر سلبي بالنسبة لوضع المعروض العالمي، وهذا أحد أكبر أسباب موجة البيع اليوم“.

وقال شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمداد، ارتفع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مارس آذار.


أخبار تهمك

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ 40 دقيقة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 م

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

10:33 ص

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

12:36 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»