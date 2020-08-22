إيران تسجل 2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 356792 إصابة، فيما تم تسجيل 126 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20502.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 307702، في وقت ما زال 3850 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 14 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

 

كما أن هناك 12 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

 

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