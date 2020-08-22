نجم إشبيلية يسخر من كونتي

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:28 م
بانيجا
بانيجا
وكالات
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وقعت مشادة بين إيفر بانيجا نجم إشبيلية الإسباني والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن اللقطة تعود إلى الدقيقة 16 من الشوط الأول، عندما قام كونتي باحتجاجات قوية ضد حكم المباراة مطالبا بركلة جزاء ثانية لفريقه، وهو ما جعل الأرجنتيني بانيجا يتوجه إليه ليطالبه بالهدوء والسخرية منه في الوقت ذاته .

وأكدت الصحيفة أن بانيغا، أمسك بشعر كونتي وسأله قائلا: "هذا شعر حقيقي أم مستعار!".

ورد عليه كونتي غاصبا: "سأنتظرك في الخارج بعد المباراة".

وكادت هذه المناوشات تتحول إلى اشتباك بين كونتي وبانيغا، لولا تدخل الحكم، الذي هدأ الأوضاع قبل أن يوجه بطاقة صفراء للمدرب الإيطالي، بسبب احتجاجه على القرارات التحكيمية.

وانتهت المباراة بفوز مثير لإشبيلية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

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كونتي رياضة ايفر بانيجا اخبار الرياضة اخبار اشبيلية

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