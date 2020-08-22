المشرف العام على التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها يستقبل الطالبة الأولى على الثانوية العامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبل الدكتور رضا عمر المشرف العام على التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، والدكتور علي سعد، المشرف على التنسيق، الطالبة علا أحمد سعد الأولى منفردة على الثانوية العامة أدبي، بمعمل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بجامعة بنها.

وتابع الدكتور رضا عمر، والدكتور علي سعد، إجراءات التنسيق الخاصة بالطالبة الأولى على مستوى الجمهورية.

وقال عمر، إنه لمن دواعي سرورنا أن يستقبل مكتب تنسيق جامعة بنها بكلية الآداب، الطالبة علا أحمد سعد الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، ومن دواعي فخرنا أن تكون من أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

من جانبها قالت الطالبة علا أحمد سعد، إنها أجرت التنسيق الإلكتروني، حيث كانت رغبتها الأولى في التنسيق كلية الألسن ثم الإقتصاد والعلوم السياسية وكليات القمة الأخرى من بين 75 رغبة كتبتها. 

كانت قد شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم السبت، إقبالًا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة، لاستيعاب الطلاب المتقدمين، وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

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