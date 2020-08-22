محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية العسكرية

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها. 

وتفقد المحافظ، لجان مدرسة بنها الثانوية العسكرية للبنين، للتأكد من جاهزيتها والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد المحافظ على مسئولي التربية والتعليم، بضرورة التزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لأداء الامتحانات على الوجه الأكمل. 

واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.

وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافـظ القليوبيــة بنها الفجر

أخبار تهمك

كومان يريد دي ليخت في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يفقد نجم وسطه أمام الأهلي في قمة السبت

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ حوالي 11 ساعة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

منذ ساعة و نصف

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يعيد جريزمان لمركزه القديم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

بعد قراره بالرحيل.. صراع ثلاثي على ضم ميسي

12:38 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

12:10 م

برشلونة يوافق على رحيل ميسي بشرط

10:01 ص

بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

12:36 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»