محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية العسكرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.





وتفقد المحافظ، لجان مدرسة بنها الثانوية العسكرية للبنين، للتأكد من جاهزيتها والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.





وأكد المحافظ على مسئولي التربية والتعليم، بضرورة التزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لأداء الامتحانات على الوجه الأكمل.





واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.



