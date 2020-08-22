فايلر يعيد نجم الأهلي أمام الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:10 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبد القادر عرابي
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يواصل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده للمواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام الزمالك، في قمة كرة القدم المصرية.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، لقاء القمة رقم 120 والمقرر ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت.

واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعادة اللاعب محمد هاني، للتشكيل الأساسي للفريق.

وقالت مصادر مقربة من الأهلي، أن فايلر يدرس تغيير مركز محمد هاني، بالدفع به في مركز الجناح الأهلي، على أن يشترك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

ويعاني الأهلي من نقص شديد في مركز الجناح، نظراً لإصابة حسين الشحات وأحمد الشيخ، وإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، وانتهاء إعارة رمضان صبحي.

ويحتب الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 56 نقطة، مقابل 39 نقطة للزمالك.



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