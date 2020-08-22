ضبط 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد المخازن بقصد التنقيب عن الآثار.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن المشار إليه (ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه") وعثر بداخله على حفرة قطرها 1،5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

وكانت وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (193 سلاحا ناريا، بحوزة 162 متهما) وذلك على النحو التالي:

(20) بندقية آلية.
(31) بندقية خرطوش. 
(9) طبنجات.
(133) فرد محلي.
(340) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة.
ضبط (263) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (87990) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي: 
(362) حكم جناية.
(25631) حكم حبس جزئى.
(5008) حكم حبس مستأنف.
(44500) حكم غرامة.
(12489) حكم مخالفة. 

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما 8 متهمين، إرتكبوا (3) حادث سرقة متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (315) قضية مخدرات بحوزة (327) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 16،925كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (14،770 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،389 كيلو جرام).
كمية من البودرة المخدرة وزنت (1،125 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت (1،615 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،653كيلو جرام)
كمية من مخدر الفودو وزنت (740جرام).
عدد (4534) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (64) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (453) دراجة نارية مخالفة. 
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (30408) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (110) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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