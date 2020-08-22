محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لأسطول هيئة النقل العام

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أتوبيسًا جديدًا مكيفًا يعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك اول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الأتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالي عقد توريد 150 أتوبيسًا قيمتها الإجمالية حوالي 610 مليون جنيه لصالح هيئة النقل العام حيث تم توريد عدد 65 أتوبيسًا وسيتم توريد 65 أتوبيسًا قبل نهاية العام الحالي.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الدفعة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا الى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة. 

وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.

وذكر اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على ان يتم تطبيق هذا التحويل على باقي أتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي ١٠ آلاف جنيه شهريا للأتوبيس الواحد، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أتوبيسًا يعمل بالغاز منهم ٨٥ أتوبيسًا مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول ٨٦ أتوبيس الخدمة منهم ٢٠ أتوبيس مكيف الهواء.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين الخط الأول ويعمل به 10 اتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة (النزهه الجديدة - الالف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية ) والخط الثاني ويعمل به 10 أتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة( الاميرية - المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد- التبة - الجامعة الأمريكية. 

وأوضح رئيس الهيئة أن الأتوبيس الذى يتكون من 33 مقعد وبه أماكن لوضع الحقائب سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الأتوبيس العادي، كما كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصةإليه بالكرسي المتحرك .

وأضاف اللواء رزق علي انه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، كما تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أتوبيس آخر ، مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أتوبيس يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل باسطول الهيئة. 

وفي نهاية الحفل استقل المحافظ أحد الأتوبيسات الجديدة في جولة بوسط المدينة حتى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض.

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