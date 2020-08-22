الزراعة: فتحنا 7 أسواق جديدة في العالم خلال أزمة كورونا (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي المصري، أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بسمعة جيدة عالميًا، مشيرًا إلى أنه تم فتح 35 سوقا جديدا منذ 2018 حتى الآن.

وقال "العطار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إنه تم فتح ما يزيد عن 35 سوق جديد على مستوى العالم، بينهم 7 أسواق جديدة خلال أزمة كورونا.

وأوضح أن فتح أسواق جديد يعكس حسن سمعة المنتجات المصرية، ويؤكد أن الصادرات الزراعية تحظى بسمعة عالمية وسمعة جيدة.

وذكر أن الحجر الزراعي المصري لديه القدرة على استيفاء كافة الاشتراطات الصحة النباتية للدولة المستوردة مهما كانت الاشتراطات، موضحًا أنه لا يوجد أي دولة فارضة قيود إضافية على الصادرات الزراعية المصرية، وهذا نتيجة تحسن سمعه الصادرات الزراعية المصرية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مقرات الحجر الزراعي بمحافظات بورسعيد وشمال سيناء ودمياط؛ للتأكد من جاهزية تلك المنافذ والوقوف على كفاءة حركة الشحن.

وتفقد رئيس الحجر الزراعي، ساحات الفحص ومحطة التبخير الفراغي والمعمل لفحص العينات الزراعية الطازجة قبل عملية التصدير.

وقال العطار في تصريح صحفي، إن الزيارة تستهدف التعرف على المشكلات والعقبات التي قد توجه العاملين أو المصدرين على حد السواء، مشيرًا إلى الاجتماع بمديري وحدة الحجر الزراعي لمناقشة أحوال الإدارة وسير العمل.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن صادرات مصر الزراعية بلغت ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف طن، لافتًا إلى ضرورة التأكد من الإجراءات المتبعة من قبل المنافذ التابعة للحجر لضمان عدم التعرض للحظر من أي دولة.

وأشار العطار، إلى أن الحجر الزراعي المصري تمكن خلال الفترة الأخيرة من إزالة كافة أنواع الحظر والفحوصات الإضافية على المنتجات الزراعية المصرية، مضيفًا: "بدأنا عام 2020 بدون أي حظر ونسعي من خلال كفاءات الحجر الاستمرار في تلك النتائج الإيجابية".

وافتتح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الأحد الماضي، المقر الجديد للإدارة العامة للحجر الزراعي في القاهرة الدولي لأول مرة في تاريخ هذا الجهاز. 

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