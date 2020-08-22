الزراعة: انخفاض معدل صادراتنا بسبب كورونا "معقول" (فيديو)

أكد الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي المصري، أن انخفاض معدل الصادرات المصرية، معقول بالنسبة لباقي دول العالم، والتي تراجع حجم صادراتها لـ 40%.





وأشار "العطار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك العديد من المحاصيل لم تتأثر بـ أزمة كورونا، مثل البطاطس التي وصلت لـ700 ألف طن، ولكن على الجانب الأخر تأثرت صادرات الموالح.





وذكر أن صادرات مصر من الفراولة هذا العام زادت عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 21 ألف طن، والعام الماضي 18 ألف طن فقط، بالإضافة إلى العنب والذي وصل كمية تصديره إلى 130 ألف طن، بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي.





وأوضح مدير الحجر الزراعي المصري أن صادرات مصر هذا العام ممتازة مقارنة بوضع أزمة فيروس كورونا.





وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مقرات الحجر الزراعي بمحافظات بورسعيد وشمال سيناء ودمياط؛ للتأكد من جاهزية تلك المنافذ والوقوف على كفاءة حركة الشحن.





وتفقد رئيس الحجر الزراعي، ساحات الفحص ومحطة التبخير الفراغي والمعمل لفحص العينات الزراعية الطازجة قبل عملية التصدير.





وقال العطار في تصريح صحفي، إن الزيارة تستهدف التعرف على المشكلات والعقبات التي قد توجه العاملين أو المصدرين على حد السواء، مشيرًا إلى الاجتماع بمديري وحدة الحجر الزراعي لمناقشة أحوال الإدارة وسير العمل.





وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن صادرات مصر الزراعية بلغت ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف طن، لافتًا إلى ضرورة التأكد من الإجراءات المتبعة من قبل المنافذ التابعة للحجر لضمان عدم التعرض للحظر من أي دولة.





وأشار العطار، إلى أن الحجر الزراعي المصري تمكن خلال الفترة الأخيرة من إزالة كافة أنواع الحظر والفحوصات الإضافية على المنتجات الزراعية المصرية، مضيفًا: "بدأنا عام 2020 بدون أي حظر ونسعي من خلال كفاءات الحجر الاستمرار في تلك النتائج الإيجابية".





وافتتح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الأحد الماضي، المقر الجديد للإدارة العامة للحجر الزراعي في القاهرة الدولي لأول مرة في تاريخ هذا الجهاز.