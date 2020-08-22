أنطونيو كونتي يستعد للرحيل عن إنتر ميلان

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:29 ص
كونتي
كونتي
وكالات
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ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز على الأهلي في قمة الدوري المقبلة، لإرضاء جماهيره، خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثاني، في ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة في دورى أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.

 

توقع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن منصبه عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي، حيث صرح عقب المباراة بأن تدريب الفريق الإيطالي كان رائعاً، ولكل شيء له حدود.

 

قال كونتي لقناة سكاي سبورت التلفزيونية: "يجب أولاً أن نعود إلى ميلانو، سنحصل على عطلة يومين أو ثلاثة، بعد ذلك سنعقد اجتماعات وندرس ما حدث على مدار الموسم، سنحاول بكل موضوعية التخطيط لمستقبل الإنتر، سواء بوجودي أو في غيابي".

 

وأضاف: "نعمل بكد، كان موسماً قاسياً، من الصواب أن نرتاح، ثم نحلل الموقف، ونتخذ القرار الأمثل من أجل مصلحة الإنتر، لا وجود للأحقاد، هناك وجهات نظر ربما تكون مختلفة أو لا، بالنسبة لي تدريب الإنتر كان رائعاً، أشكر المؤسسة على ذلك، إن كان يتوجب علي قول شيء ما، فالأمر يستحق العناء، سأظل ممتناً للنادي دائماً على ذلك".

وتابع: "بعيداً عن كل ذلك، كانت تجربة خيالية بالنسبة لي، تعني كل شيء ولا شيء، ممتن لحصولي على الفرصة، أعتقد أنني قدمت الكثير ونلت الكثير أيضاً، ليس هناك أي ضغائن، الأمر مسألة وجهة نظر ومواقف عايشتها ولم ترق لي".

 

ورغم عدم إعلانه صراحة رحيله عن النادي، إلا أن كونتي اعتبر الموسم متطلباً بشدة، وهو ما كان أمراً مجهداً، بل وأثر عليه حتى على المستوى الأسري.

 

وأضاف: "يجب أن أحدد ما إذا كانت الأولوية هي لكرة القدم أم العائلة، لأنه إذا كانت المواقف تؤثر على العائلة فالأمر ليس جيداً على الاطلاق، ينبغي وضع حدود، ويتعين علي إدراك إلى أي مدى تنتهي هذه الحدود".

 

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