(تنسيق الثانوية العامة).. فتح موقع التنسيق 2020 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى تجريبيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:06 ص
التنسيق
التنسيق
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(تنسيق الثانوية العامة).. فتح موقع التنسيق 2020 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى تجريبيا

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن موقع التنسيق سيطلق باب التسجيل لرغبات الطلاب المرحلة على موقع التنسيق الإلكترونى تجريبيا، لتفعيل أيقونة تسجيل الرغبات، موضحًا أنه من المقرر أن يتم بدء التسجيل رسميا اليوم فى تمام الساعة 9 صباحًا.
 
ويبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 غدا السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات ، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة  العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق ،أعلن أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وتضم فى عضويتها رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى مدير مشروع التنسيق الالكتروني، وعضوية السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى.

(تنسيق الثانوية العامة).. فتح موقع التنسيق 2020 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى تجريبيا

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