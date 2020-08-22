الصين تعلن عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البر الرئيسي.

 

وأصدرت اللجنة الصحية الصينية، بيانًا قالت فيه إن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، كما أنه لم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

 

وقد أفادت وكالة رويترز، لليوم السادس على التوالي، لم تسجل في الصين أي إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد، غير أنها أعلنت عن تسجيل عدد من الإصابات الوافدة من الخارج.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي منذ تفشي الجائحة وحتى 20 أغسطس الجاري 84917، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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