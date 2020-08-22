تصريح جديد من كومان بشأن رحيل ميسي

أجري الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني حوارا صحفيا مع احدي الصحف الاسباني وتحدث فيه عن وضع ميسي مع النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال ‏كومان:"يجب أن أتأكد من أن ميسي سيكون قادرا على العمل بشكل جيد في هذا الفريق، وأن يشعر بأهميته في الفريق، هو الكابتن، وقائد هذا الفريق".





وأضاف مدرب برشلونة:"يجب على ميسي ان ينهي مسيرته الكروية في البارسا، ميسي هو البارسا، والبارسا هو ميسي هذا هو كل شئ".





يذكر أن العديد من الصحف العالمية ذكرت أن ميسي أبلغ كومان برغبته فى الرحيل عن صفوف نادي برشلونة بسبب عدم الثقة فى رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.



