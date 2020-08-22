كارتيرون يستقر على قوة الزمالك الهجومية

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، على تشكيل الهجومى الذي سيقود الفريق، فى لقاء القمة اليوم السبت ضمن منافسات الدور 21 من بطولة مسابقة الدورى المصرى الممتاز.





وسيدفع كارتيرون بثلاثى خط الوسط يوسف أوباما، وأشرف بن شرقى، وأحمد سيد زيزو، خلف مصطفى محمد فى الخط الأمامى.





ومن المرجح أن يدخل الفرنسي طارق حامد، وفرجانى ساسى فى خط الوسط، لتكون عناصر التشكيلة المتوقعة لها مهام هجومية أكثر من الدفاعية.





ويتصدر النادى الأهلى بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الزمالك بالمركز الثانى برصيد 39 نقطة.



