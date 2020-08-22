صورة صادمة.. ملامح تقدم العمر تظهر على وجه نورهان





صدمت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها بعدما نشرت صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نورهان، خلال الصورة ملامح تقدم العمر تظهر على وجها، كما وصفها متابعوا حسابها، الذين عبروا أيضًا عن صدمتهم.ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور شعيب، فانهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جميلة رغم تجعيد السن اللي ظهرت وشك" وأضاف آخر: "عسولة وجميلة قوي حتى وإنتي كبيرة".يذكر أن آخر أعمال نورهان شعيب، مسلسل "قوت القلوب" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي درامي، وقام ببطولته الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور وسهر الصايغ، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة.