صورة صادمة.. ملامح تقدم العمر تظهر على وجه نورهان

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

صدمت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها بعدما نشرت صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان، خلال الصورة ملامح تقدم العمر تظهر على وجها، كما وصفها متابعوا حسابها، الذين عبروا أيضًا عن صدمتهم.

ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور شعيب، فانهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جميلة رغم تجعيد السن اللي ظهرت وشك" وأضاف آخر: "عسولة وجميلة قوي حتى وإنتي كبيرة".


يذكر أن آخر أعمال نورهان شعيب، مسلسل "قوت القلوب" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي درامي، وقام ببطولته الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور وسهر الصايغ، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة.
صورة صادمة.. ملامح تقدم العمر تظهر على وجه نورهان
صورة صادمة.. ملامح تقدم العمر تظهر على وجه نورهان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجدى ابو عميرة

أخبار تهمك

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ نصف ساعة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 10 ساعة

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ أقل من ساعتين

نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيرمين ماهر تروح لمسلسها الجديد "قوت القلوب"

نورهان شعيب تنضم لأبطال مسلسل "قوت القلوب"

رانيا فريد شوقي توجه رسالة لزوجها.. فماذا قالت؟

محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر

"قوت القلوب" يتصدر جوجل بعد حلقته الثامنة

بفستان أبيض.. كارولين عزمي تشعل انستجرام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

01:57 ص

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»