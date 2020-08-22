تامر حسني يكشف تطورات حالة والده الصحية بعد تداول صورة له داخل المستشفى

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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طمأن الفنان تامر حسني جمهوره، على صحة والده بعد تداول صورة له وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، حيث كتب عبر خاصية  الأستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الوالد بخير الحمد لله هو تعبان من فترة والحمد لله هو أحسن دلوقتي" .

وأسكمل تامر حديثه قائلاً: "واللي اتكتب في المواقع بناء على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب صورة قديمة تم نشرها من ولاد الحلال وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت واللي صلحوا الخبر".

يذكر أن تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان تامر حسني، صورة لوالده (حسني شريف) وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. 

وكشف محبو تامر حسني، عن تعرض والده لوعكة صحية قبل 3 أيام مما تطلب احتجازه داخل احد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والوضع تحت الملاحظة.

وطالب محبو تامر حسني، باقي الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل التام لولده، ولم يكشفوا عن أي تفاصيل حول أزمة والده الصحية. 

من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وشارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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