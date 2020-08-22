"توأم روحي" يشارك في افتتاح سينما السيارت بالعلمين (صورة)





أعلن المنتج أحمد السبكي، مشاركة فيلمه الجديد "تؤام روحي" في افتتاح سينما السيارت بالعلمين الجديدة، وذلك من خلال نشر صورة لعرض الفيلم بالسينما، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "الساحل الشمالى.. فيلم تؤام روحى افتتاح سينما سيارات العلمين الجديدة".فيلم "تؤام روحي" تدور أحداثة في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والراحلة رجاء الجداوي، والفيلم من تأليف أماني التونسي، ومن إنتاج أحمد السبكي.