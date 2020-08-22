"توأم روحي" يشارك في افتتاح سينما السيارت بالعلمين (صورة)

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

أعلن المنتج أحمد السبكي، مشاركة فيلمه الجديد "تؤام روحي" في افتتاح سينما السيارت بالعلمين الجديدة، وذلك من خلال نشر صورة لعرض الفيلم بالسينما، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "الساحل الشمالى.. فيلم تؤام روحى افتتاح سينما سيارات العلمين الجديدة".

فيلم "تؤام روحي" تدور أحداثة في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والراحلة رجاء الجداوي، والفيلم من تأليف أماني التونسي، ومن إنتاج أحمد السبكي.
"توأم روحي" يشارك في افتتاح سينما السيارت بالعلمين (صورة)
"توأم روحي" يشارك في افتتاح سينما السيارت بالعلمين (صورة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

امانى التونسي

أخبار تهمك

أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ نصف ساعة

نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة

منذ أقل من ساعتين

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ 40 دقيقة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد السبكي يحدد موعد طرح فيلم "توأم روحي"

أحمد السبكي يروج لفيلم "توأم روحي" عبر "إنستجرام"

عائشة بن أحمد: "مش فاهمة ليه الواحد لما بيحب بيخبي"

أحمد السبكي: "توأم روحي إهداء للفنانة القديرة رجاء الجداوي"

تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "توأم روحي"

أحمد السبكي يعلن موعد عرض "توأم روحي" بالسينمات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

01:57 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

01:48 ص

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

01:29 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»