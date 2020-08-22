بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغًا، للمستشار حمادة الصاوي ا لنائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، لتطاوله وتجاوزه في حق النائب العام، أثناء جلسة مجلس النواب.





وقال "صبري"، في بلاغه، إنه بتاريخ 17 أغسطس الجاري، وأثناء مناقشة مجلس النواب للطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده؛ لما بدر منه من إساءات وبذاءات بحق الشعب المصري، بالفيديو المتداول له عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، تلفظ المبلغ ضده بعبارات تتوافر فيها كافة أركان جريمة التطاول والتدخل في أعمال السلطة القضائية.





وأشار مقدم البلاغ إلى أنه جاء على لسان "منور" وبالنص أثناء تلك الجلسة الآتي: ((لما يكون فيه فيديو مفبرك والتقرير قال لك مفبرك هي المشرحة ناقصة قتله، لما يكون في تلات عبارات حضرتك تحط ست عبارات من عندك في التقرير اللي جاي للمجلس مش موجوده في الفيديو يعني متفبرك وكمان حاطط عبارات مش موجودة في الفيديو حضرتك جبتها منين يافندم.. لما يكون متقدم البلاغات دي كلها بقالها ست أشهر.. مفيش إجراء واحد اتخذ، وانا بعد أربع أيام يجي طلب، البلاغ أتقدم لهم يوم 14 ـ 17 يتقدم طلب رفع الحصانة وانا اللي بتجامل يعني عاوز أوري شعب مصر كله اللجنة التشريعية مجاملتش مرتضى منصور ومجلس النواب ما بيجاملش مرتضى منصور).



