أبيض وأسود.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة نيللي كريم محبيها بصورة جديدة لها بالأبيض والأسود وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتألقت نيللي بإطلالة صيفية مميزة وأضفت عليها رونقًا خاصًا بعد ارتدائها للقبعة، ما أثار إعجاب متابعيها ممن أعربوا عن حبهم لها ولأناقتها المعتادة.





وكانت نيللي كريم قد أعلنت عن العمل على الجزء الثاني من مسلسل "100 وش"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.



جدير بالذكر أن مسلسل 100 وش من بطولة الفنان آسر ياسين و الفنانة نيللي كريم وشارك في العمل عدد من نجوم الفن منهم شريف دسوقى، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

