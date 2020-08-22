وزير داخلية الوفاق: وقف إطلاق النار جاء برعاية دول شقيقة وصديقة

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي علي باشاغا، إن وقف النار مكسب وطني لجميع الليبيين.





وأضاف "باشاغا"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن إعلان وقف النار في ليبيا جاء برعاية دول شقيقة وصديقة.





وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.



