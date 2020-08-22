بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:52 ص
محمود مريض السمنة
محمود مريض السمنة
أيمن يحيي
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية أرسلت سيارة إسعاف مجهزة تحت إشراف وتواجد الدكتور مجدي عوض، مدير إسعاف الغربية، إلى المواطن محمود سمير بمدينة المحلة الكبرى، والذي يعاني من سمنة مفرطة، ويصل وزنه إلى ٢٥٧ كيلوجرامًا، وفقد عمله، لافتا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أمر بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعاني من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقة الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور عبدالناصر، حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعة نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت.
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)
بسيارة إسعاف مجهزة.. تفاصيل نقل مريض السمنة إلى "دار الشفاء" (صور)

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