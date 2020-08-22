عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تداولت خلال الساعات الماضية، أخبار عن اعتداء أحد ضباط الشرطة بالشرقية على بعض السيدات.

وفي إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للأخبار ذات الصلة بالعمل الأمني، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.


بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسى، مما دعى ضباط الحرس الجامعى آنذاك إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وتم تداول القضية فى حينه والفصل فيها.

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