الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:30 ص
محمود مريض السمنة
محمود مريض السمنة
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل المواطن محمود سمير الذي يعاني من سمنة مفرطة ويبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق سيارة إسعاف مجهزة وبمرافقة فريق من المسعفين ومشرفي الإسعاف يترأسه الدكتور مجدي عوض مدير إسعاف الغربية، حيث إن المواطن الآن في طريقه إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لبدء برنامج العلاج على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بزوجة المواطن محمود تليفونيًا، حيث نقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة.

ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.

يذكر أن المواطن محمود سمير يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وكان قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في بيان أمس إصابة 111 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة.
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة
الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة

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