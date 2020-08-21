مدرب برشلونة يستقر على بقاء بيكيه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:59 م
جيراد بيكيه
جيراد بيكيه
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه من المنتظر أن يقوم برشلونة الإسباني بالاستغناء عن مجموعةٍ من نجوم الفريق وذلك في ظل سعي الفريق الكتالوني لتجديد دمائه عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد أبلغ إدارة البرسا برغبته في التخلي عن ثلاثي الفريق الأوروجواياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي كما طلب من الأمانة الفنية التعاقد مع مدافع ولاعب وسط ومهاجم.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن جيرارد بيكي ليس من ضمن قائمة ضحايا رونالد كومان في الصيف الحالي، حيث يُفكر المدير الفني الهولندي في الاحتفاظ بخدمات المدافع الإسباني وربما يمنحه أدواراً أساسية في الموسم المقبل.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن النادي الكتالوني سيتصل في الأيام المقبلة باللاعبين الذين لن يدخلوا ضمن خُطط رونالد كومان ولن يكون جيرارد بيكي أحدهم لأن المدرب الهولندي يعتقد بأن البارسا بحاجة لمدافع يمتلك خبرة واسعة حتى لو تعاقد النادي مع مدافعين جدد.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن جيرارد بيكي قدم موسمًا جيداً وكان أحد أفضل اللاعبين في الفريق الكتالوني إلى جانب أسماء أخرى مثل أنسو فاتي وليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيجن ولكن الخسارة ضد بايرن ميونخ محت كل شيء.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يتخلى برشلونة عن صامويل أومتيتي وتعويضه بالشاب إريك جارسيا مع تصعيد رونالد أراوخو وبالتالي سيكون النادي الكتالوني بحاجة للاعب يمتلك خبرة كبيرة مثل جيرارد بيكي.

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