الأوقاف تمنع أي إجازات استعدادا لفتح المساجد

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام، أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.





الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة

ووجه وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة، مؤكدا على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلا الله عز وجل أن يعجل برفع بلاء فيروس كورونا عن البلاد والعباد.



