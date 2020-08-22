الأوقاف تمنع أي إجازات استعدادا لفتح المساجد

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:52 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمود الجلاد
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام، أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.

الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة 
ووجه وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة، مؤكدا على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلا الله عز وجل أن يعجل برفع بلاء فيروس كورونا عن البلاد والعباد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في بيان أمس إصابة 111 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة.

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