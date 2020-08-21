كلوب يشيد بمستوى نجم الفريق

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، انه سعيد بالمستوى  الذي يقدمه جوردان هندرسون قائد الفريق الذي يواصل التعافي من إصابته في معسكر الفريق بالنمسا.

وكان هندرسون تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي فاز بها فريقه على برايتون 3 / 1 في يوليو الماضي.

وكان جويل ماتيب مدافع الفريق تعرض لإصابة في القدم في شهر يونيو الماضي، وهو يواصل أيضا التعافي بشكل جيد.

وعلق كلوب على الحالة البدنية لكلا اللاعبين، اليوم الجمعة قائلا: " كلاهما لا يعاني من الآلام إلى حد ما".

وأضاف: "في الوقت الحالي عليهم أن يتأقلموا مع الأمور، وهم يقومون بذلك مع مدربي اللياقة وليس معنا".

وقال كلوب: "يجب علينا أن لا نتعجل الأمور في الوقت الحالي، بالتأكيد سأحب أن يكون كلاهما موجودا مع الفريق بالطبع، لكن في الوقت الحالي هذا أمر غير ممكن".

وسيواجه ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، فريق شتوتجارت في مباراة ودية غدا السبت، ثم يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء المقبل، قبل العودة إلى إنجلترا استعدادا لمباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال يوم 29 من أغسطس الجاري.

وسيستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه يوم 12 من سبتمبر المقبل في ملعب "أنفيلد"، حيث سيواجه فريق ليدز يونايتد الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز.

وأضاف كلوب: "هندرسون وماتيب سيعودان للفريق في المراحل الأولى من الموسم الجديد، أتمنى أن يكون ذلك في المباراة الأولى".

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