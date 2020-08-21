الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:35 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
وجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس القادم استعدادا لعودة صلاة الجمعة القادمة.

وشدد على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، موؤكدا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

اقرأ أيضا...

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إنه في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.. نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا.

ودعا شيخ الأزهر عبر صفحته على الفيسبوك جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ان وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع. 

وأضاف شيخ الأزهر على صفحته على فيس بوك، ان هذا القرار خطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات. 

وتابع: كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطني الشريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظافة عودة صلاة الجمعة المساجد الأوقاف

أخبار تهمك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

"هالة صدقى مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد

منذ ساعة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية: أقبلوا على شهر رمضان واستحضروا نفحاته

شيخ الأزهر: جهود المرأة في إعداد أطباق رمضان ليس من الحكمة (فيديو)

شيخ الأزهر: الصيام ليس قاصرا على المؤمنين دون غيرهم (فيديو)

الشيخ يسري عزام خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة

تطهير 290 مسجدًا استعدادا لاستقبال المصلين بالغربية (صور)

الأوقاف: تجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لفتحه السبت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

11:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»