إنتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة طفل في الخامسة عشر من عمره، لقي مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، وتم نقلها للوحدة الصحية بالقرية لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل يدعى "محمد أحمد إبراهيم" 15 سنة، مقيم عزبة السرايا بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، في مياه النيل بالقرية.

وانتقلت قوة أمنية وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي أنتقلت لموقع البلاغ، ونجحت في إنتشال جثة الطفل من مياه النيل وتم نقلها سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى الوحدة الصحية بقرية أشمنت.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم و استصدار تصريح النيابة العامة بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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