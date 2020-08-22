إنتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جثة طفل في الخامسة عشر من عمره، لقي مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، وتم نقلها للوحدة الصحية بالقرية لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.





كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل يدعى "محمد أحمد إبراهيم" 15 سنة، مقيم عزبة السرايا بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، في مياه النيل بالقرية.





وانتقلت قوة أمنية وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي أنتقلت لموقع البلاغ، ونجحت في إنتشال جثة الطفل من مياه النيل وتم نقلها سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى الوحدة الصحية بقرية أشمنت.



