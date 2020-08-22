التعليم العالي: إعلان الجداول الدراسية الجديدة خلال 3 أسابيع

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية لا تعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة، ولكن هناك اختبارات القدرات .





وقال "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.





وأوضح وزير التعليم العالي، أننا اتفقنا في المجلس الأعلي للجامعات على تقديم كل كلية خطة الدراسة في العام الجديد لافتا إلى أننا سنعلن عن الجداول الدراسية للطلاب في العام الجديد خلال 3 أسابيع.





وتابع: "خصصنا رقمًا للتواصل مع الطلاب في حالة حدوث أي أخطاء على موقع التنسيق".





هذا، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة عن بدء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة غدا السبت الموافق 22-8-2020.





وقالت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية: "بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020".





وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.





ومن بين الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.





ويمكن التقديم للالتحاق بالجامعات الجديدة من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي بداية من الغد.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حديث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.





ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به في العام القادم 20222021.



