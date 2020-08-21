عائشة بن أحمد تتحدث عن دورها في فيلم "توأم روحي"

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تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد عن دورها في فيلمها الجديد "توأم روحي" والذي تم عرضه في الأيام القليلة الماضية بدور عرض السينمات.



وقال عائشة بن أحمد في استضاتها مع الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc"أن ما جعل الفيلم ينجح هذا النجاح، هو التعاون والروح الحلوة التي جمعت كل طاقم العمل حيث ظهر ذلك في الفيلم.



فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، وعائشة بن أحمد وأمينة خليل وتم عرضه بدور عرض السينمات منذ ثلاث أيام وحقق إيرادات كبيرة منافسا لفيلم "الغسالة".