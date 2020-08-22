بعد رفضه الكلية له بسبب "الشفة الأرنبية".. عميد "التربية الرياضية" يرد (فيديو)

كشف الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، تفاصيل رفض الطالب أحمد عمر في اختبارات الكلية بسبب إصابته بـ"الشفاة الأرنبية"، مشيرا إلى أن هناك معايير خاصة في اختيار الطلاب وضعها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بشكل الطالب.





وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أنهم يسجلون غير لائق فقط للطالب المرفوض حفاظا على مشاعره دون توضيح أسباب، موضحا أن "أحمد" يعاني من مشاكل في منطقة الفكين، ولو اصطدم بكرة أو أي شيىء أثناء التمرين سيقع في مشكلة كبيرة كالنزيف.





وأكد أن الطالب لم يتم التعامل معه بشكل فيه تنمر، معقبا: "أحمد ولد راقي وشكله جميل، ومفيهوش مشكلة إحنا بنحافظ على صحته".





هذا، وحازت قصة الطالب «أ.ع.» المتقدم لإختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بكفرالشيخ، وأحد أبناء المحافظة، على تعاطف الكثيرين، بعد أن عبر عن تنمر المجتمع به لوجود عيب خلقي بشفته.





وكتب الطالب على صفحته الشخصية بالفيسبوك «بوست»، بعنوان (أنا قبيح)، حكي فيه عما حدث له أثناء التقديم لكلية التربية الرياضية، ورفضه بسبب شكله.





ومما جاء في البوست: «قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا.. وبعد كدا رحت لدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند.. وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة.. وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي.. بعدها ندهلي قالي اسمك أي قولتله كذا كذا يادكتور.. قالي أي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم.. فقال لي طب ارجع تاني».





وتابع: «بعد شويه قالي تعالى.. فروحت قالي روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش.. قولتله الكليه كلها حركة وجري وسباحة.. وأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل أصلا مينفعش.. يلا اتفضل روح البس وروح».



