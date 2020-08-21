السيسي يوجه بعلاج مريض "سمنة مفرطة" على نفقة الدولة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:06 م
المريض
المريض
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة إحتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاج مواطن الغربية السيسي السمنة

أخبار تهمك

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و 24 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توجه بعلاج مريضة "كفر الشيخ" على نفقة الدولة

"الصحة العالمية": تكلفة كورس علاج مريض فيروس "سي" تقارب الـ1000 جنيه

"الرئيس يهتم بصحة المصريين".. 4 مناسبات تحدث فيها "السيسي" عن الأوزان الزائدة

التفاصيل الكاملة لإجراء جراحة قيصرية وتكميم لسيدة تجاوز وزنها 300 كيلوجرام في جامععة المنصورة

السيسي يوجه بعلاج مواطن وزنه 257 كيلو على نفقة الدولة

عمره 35 عاما.. الصحة تكشف حالة المواطن الذي وجه السيسي بعلاجه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

10:03 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»