السيسي يوجه بعلاج مريض "سمنة مفرطة" على نفقة الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.





وقررت الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة إحتياجاته.





كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.