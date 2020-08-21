مخاوف زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط 1%

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:40 م
النفط الأمريكي
النفط الأمريكي
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فقدت أسعار النفط أكثر من  1% ، اليوم الجمعة، إذ يصطدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولارا للبرميل بانخفاض 55 سنتا أو ما يعادل 1.2 %. وحجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولارا للبرميل بنزول 86 سنتا أو 1.1 %.


وفقد برنت حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، في حين شهر غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو واحد بالمئة.

انخفضت واردات الهند من النفط الخام في يوليو تموز لأدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2010، بينما أفادت وزارة النقل الأمريكية بأن المسافات التي قطعها قائدو السيارات في الولايات المتحدة في يونيو حزيران قلت بنسبة 13 بالمئة.


وقال شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمداد، ارتفع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مارس آذار.

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