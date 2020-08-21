الصحة: فريق طبي لدراسة حالة مريض السمنة المفرطة قبل إجراء الجراحة

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تلقت منذ ساعة تقريبا توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج محمود سمير مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة.





وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية اليوم الجمعة "فور التوجيه مباشرة تواصلت مع زوجة محمود ليتم نقله إلى دار الشفاء لإجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية".





وتابع "تم تشكيل فريق طبي مكون من كبار أساتذة السمنة لتقديم كافة سبل الرعاية له، وتوجه فريق من الإسعاف بحصة مدير إسعاف الغربية إلى المحلة لنقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الشفاء، وسيتم خضوعه لكافة الفحوصات الطبية تمهيدًا لإجراء الجراحة فور تجهيزه".





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.





وقررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة إحتياجاته.





كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



