الصحة: فريق طبي لدراسة حالة مريض السمنة المفرطة قبل إجراء الجراحة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:41 م
المريض وزوجته
المريض وزوجته
شيماء حسن
Advertisements
قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تلقت منذ ساعة تقريبا توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج محمود سمير مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة. 

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية اليوم الجمعة "فور التوجيه مباشرة تواصلت مع زوجة محمود ليتم نقله إلى دار الشفاء لإجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية".

وتابع "تم تشكيل فريق طبي مكون من كبار أساتذة السمنة لتقديم كافة سبل الرعاية له، وتوجه فريق من الإسعاف بحصة مدير إسعاف الغربية إلى المحلة لنقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الشفاء، وسيتم خضوعه لكافة الفحوصات الطبية تمهيدًا لإجراء الجراحة فور تجهيزه".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة إحتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مريض علاج مواطن الغربية الصحة السيسي السمنة

أخبار تهمك

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعة

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء لمتابعة حالات قوائم الانتظار

وزيرة الصحة توجه بعلاج مريضة "كفر الشيخ" على نفقة الدولة

"الصحة العالمية": تكلفة كورس علاج مريض فيروس "سي" تقارب الـ1000 جنيه

وزيرة الصحة توجه بعلاج مريض على نفقة الدولة خلال زيارتها لبورسعيد

جامعة أسيوط تُعلن إجراء 30 عملية جراحية مجانية لعلاج السمنة المفرطة

وزيرة الصحة تصطحب مريضاً من وحدة صحة الكويت لمستشفى الرمد ببورسعيد لإجراء عملية له

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

10:03 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»