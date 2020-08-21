ليون يفتح الباب لرحيل نجميه بعد التألق الأوروبي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:30 م
ليون
ليون
ريهام عبد المحسن
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ألمح البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لأوليمبيك ليون الفرنسي أن الباب مفتوح أمام رحيل كل من موسى ديمبلي وحسام عوار ويعتبران من أهم أعمدة الفريق الفرنسي.

وقال جونينيو في تصريحات صحفية عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ:" حسام عوار وموسى ديمبيلي قد يرحلوا عن الفريق".

وأضاف:"سيكون هناك راحلين، ربما يكون حسام عوار وموسى ديمبلي لكنني لست قلقًا، الهدف هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وعن الخروج على يد بايرن ميونخ، اختتم جونينيو تصريحاته قائلاً:"يتطلب الأمر الكثير من النجاح والكفاءة للتغلب على فريق مثل هذا، ربما كان علينا تسجيل هدفًا أو اثنين في وقت مبكر من المباراة".



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