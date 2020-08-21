التعليم العالى: اطلاق موقع التقديم للجامعات الأهلية خلال ساعات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:41 م
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر أنشأت خلال عامين صروح تعليمية عملاقة، بلغت تكلفتها 40 مليار جنيه، وهى عبارة عن جامعات أهلية غير هادفة للربح.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية سيكون أقل من الكليات الخاصة بنحو 5%، منوها بأنه في خلال الساعات القادمة سيطلق موقع إلكتروني للتقديم بالجامعات الأهلية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك امتحانات للقبول بالجامعات الأهلية، حيث لا تعتمد الجامعات الأهلية على مجموع الثانوية العامة فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك منح دراساياااة للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة عن بدء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة غدا السبت الموافق 22-8-2020.

وقالت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية: "بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020".

وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.

ومن بين الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

ويمكن التقديم للالتحاق بالجامعات الجديدة من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي بداية من الغد.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حديث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.

ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به فى العام القادم 2022/2021.

وتهدف الجامعات الأهلية الجديدة، إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميا.

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