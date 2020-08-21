طالب "التنمر" بكفر الشيخ: "اتقالي امشي لمصلحتك وشكلك غير لائق"

كشف أحمد عمر، طالب كفر الشيخ، عن تفاصيل تعرضه للتنمر أثناء إجرائه اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية.





وقال عمر في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "دخلت أول مرحلة اختبارات والمتعلقة بالوزن والطول وعديت منها، ومن يقوم بالاختبار قالي ممتاز جدًا واستبشرت خير في الاختبار التالي".





وأضاف "بمجرد دخولي قمت بتمرينات من الثبات والحركة والضغط، وبعد انتهائها طلب الدكتور نزول الكمامة من الطلبة الحاضرين، وبعدها طلب الدكتور مني ارتداء ملابسي وعدم استكمال باقي الاختبارات، وعندما سألته قالي شكلك غير لائق بسبب حالتي المرضية المعروفة بالشفة الأرنبية".





وتابع "ذهبت وارتديت ملابسي وعودت إليه وطلبت منه استكمال الاختبارات ولكنه رفض، رغم أن هناك طالب كان دراعه مكسور وآخر وزنه أزيد من 120 كيلو وعدوا هذا الاختبار الى الاختبارات الاخرى المتعلقة بالجري والسباحة، وعندما عدت له مرة أخرى قالي ده لمصلحتك شكلك غير لائق على الكلية".





وكان أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، كتب على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرضه للتنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.



