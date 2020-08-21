طالب "التنمر" بكفر الشيخ: "اتقالي امشي لمصلحتك وشكلك غير لائق"
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:46 م
شيماء حسن
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كشف أحمد عمر، طالب كفر الشيخ، عن تفاصيل تعرضه للتنمر أثناء إجرائه اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية.
وقال عمر في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "دخلت أول مرحلة اختبارات والمتعلقة بالوزن والطول وعديت منها، ومن يقوم بالاختبار قالي ممتاز جدًا واستبشرت خير في الاختبار التالي".
وأضاف "بمجرد دخولي قمت بتمرينات من الثبات والحركة والضغط، وبعد انتهائها طلب الدكتور نزول الكمامة من الطلبة الحاضرين، وبعدها طلب الدكتور مني ارتداء ملابسي وعدم استكمال باقي الاختبارات، وعندما سألته قالي شكلك غير لائق بسبب حالتي المرضية المعروفة بالشفة الأرنبية".
وتابع "ذهبت وارتديت ملابسي وعودت إليه وطلبت منه استكمال الاختبارات ولكنه رفض، رغم أن هناك طالب كان دراعه مكسور وآخر وزنه أزيد من 120 كيلو وعدوا هذا الاختبار الى الاختبارات الاخرى المتعلقة بالجري والسباحة، وعندما عدت له مرة أخرى قالي ده لمصلحتك شكلك غير لائق على الكلية".
وكان أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، كتب على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرضه للتنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.
وكتب في المنشور: "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيها الأول غير الورق اللي صورته وبعد كده دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كده رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، أقف على مشط رجلك ونط، أقعد وأقف وانت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالوا لنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".
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