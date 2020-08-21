مصطفى ثابت: تركيا أكبر مستورد سلاح من إسرائيل (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، إن تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، لافتا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعاني من انفصام في الشخصية.





تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تركيا أكبر مستورد سلاح من إسرائيل، لافتا أن العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية بينهما على أعلى مستوى من التعاون والاستمثار المشترك.





وأضاف، يوجد مستشارين في الجيش التركي من إسرائيل من خلال تعاون عسكري أيضا، موجها التحية لدولة الإمارات والسعودية على مجهودهما الكبير بالإضافة إلى مصر من أجل القضية الفلسطينة والمنطقة العربية.





وفي سياق منفصل قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بدور بطولي وحرر الأراضي العربية.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل دائما من أجل المجد الشخصي وغير متهم بالقضية الفلسطينية، مضيفا: على الفلسطينيين أن يتحدوا حتى لا تضيع فرصة السلام من أيديهم.



