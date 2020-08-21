خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:26 م
خالد بيومي
خالد بيومي
رقية صلاح
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تحدث خالد بيومي الناقد والمحلل في سلسلة قنوات أبو ظبي الرياضية، عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الحارس الأنسب لحراسة مرمي الأبيض، ومدي تأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي. 

وقال  بيومي في تصريحاته لـ "الفجر الرياضي:" : مباراة الأهلي والزمالك لا يوجد بها توقعات، لكن التاريخ يقول أنها مباراة جماهيرية سواء داخل أو خارج الملعب، واللقاء يتم لعبه على جزئيات وفي بعض الأوقات تكتيكي على حسب طبيعة كل مدرب وتحديدًا كارتيرون مدرب الزمالك، وأما فايلر مدرب الأهلي فهو في حيرة بسبب الإصابات التي ستوثر نسبيا على فريقه أمام الأبيض".

وعن الحارس الأنسب أنسب لحراسة الزمالك في لقاء القمة :" الحارس الأجهز يشارك ومحمد أبو جبل ومحمود جنش الإثنين من أفضل الحراس في مصر وبالطبع المشاركة حسب رؤية الجهاز الفني".

وبسؤاله هل يخطار كارتيرون بإشراك الناشئين في لقاء القمة، قال :"أعتقد أن كارتيرون وضع التشكيلة التي سيخوض بها المباراة من فترة ومن الممكن اشراك ناشئ لبعض الوقت".

وأوضح بيومي :" في المستقبل سيتأثر الأهلي برحيل رمضان صبحي، بينما في المباراه اعتقد نسبيا لا، لأن صبحي كان قد رحل ووصل إلى عام تقريبا لم يشارك مع الأحمر".

وأتم تصريحات قائلًا :"أعتقد أنه من سيتألق من الأهلي في الديربي سيكون ديانج والسولية وقفشه وحمدي فتحي، وعلي الجانب الأخر في الزمالك فرجاني ساسي وبعد الشافي وطارق حامد وبن شرقي ومصطفي محمد".

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رمضان صبحي خالد بيومي الزمالك الأهلي

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