الصحة العالمية: نأمل في القضاء على فيروس كورونا في أقل من عامين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
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أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه يأمل في القضاء على فيروس كورونا في أقل من عامين.

 

وقال جيبريسوس، إن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918 استغرقت عامين حتى انتهت، مضيفًا: "المزيد من الاتصال يعطي للفيروس فرصة أكبر في الانتشار، ويمكن أن يتحرك بسرعة"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وتابع: "في الوقت نفسه لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

 

بدورها أشارت عالمة الأوبئة في الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إلى أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن أكثر من 22.81 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 793382 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاء وكالة "رويترز".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,988 مليون إصابة، بينهم أكثر من 799 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,616 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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