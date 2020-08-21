السيسي يوجه بعلاج مواطن وزنه 257 كيلو على نفقة الدولة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة.





ويعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.





وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى استجابة لما نشر عن حالة محمود سمير، حيث استغنى عنه صاحب العمل وجلس فى منزله لفترة، بعدها بدأ وزنه يزداد بشكل غير طبيعى، وأصبح غير قادر على العمل أو الحركة، وأكد الأطباء أنه لا يمكنه إجراء عملية جراحية لوجود مياه على الرئة وقرحة على المعدة.





ويعانى المواطن محمود سمير من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم والسمنة المفرطة وجلطات بالساقين وأطراف الجسد ومصاب بمرض جلدي خطير، لعدم قدرته على الحركة.





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