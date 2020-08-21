الكشف عن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بالدوري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة سموحة في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي 

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

مهدي سليمان - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس 

وخرج من القائمة المختارة لخوض اللقاء، طارق طه - محمد عطوة - إيريك تراوري - عبد الرحمن أيمن

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